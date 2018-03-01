"Пепел", "Гиви" или "Володя": выбери название для новой российской ракеты

Владимир Путин рассказал о разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны. Названия у нового оружия пока нет, пользователи Сети могут проголосовать за понравившийся вариант на сайте Минобороны. Редакция Ria.ru предлагает читателям сделать свой выбор.