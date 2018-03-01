Кубань делает все, чтобы ЧМ прошел комфортно и безопасно, заявил Кондратьев

КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Кубань прикладывает все усилия для того, чтобы мероприятия ЧМ-2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, спортсмены и болельщики почувствовали гостеприимство и кубанский колорит, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Инспекционная комиссия ФИФА оценила сочинский стадион "Фишт" и осталась довольна его готовностью к чемпионату мира. Отрадно, что особо была отмечена работа, которую совместно с ФИФА и оргкомитетом проделала и местная власть. Мы уже успешно приняли на стадионе Кубок конфедераций, но все понимают, что это была скорее разминка перед главным спортивным событием, требования к которому в разы выше", — сказал Кондратьев.

По его словам, в настоящее время на стадионе ведутся запланированные работы по расширению трибун, медиацентра, зоны гостеприимства.

"Но это запланированный объем работы, и проверка показала, что готовность стадиона находится на самом высоком уровне. Мы действительно прикладываем все усилия для того, чтобы соревнования прошли комфортно и безопасно, спортсмены и болельщики почувствовали гостеприимство и кубанский колорит. Ведь на время мундиаля наши курортные города станут домом для сборных и фанатов, а дома нужно чувствовать себя хорошо", — добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что инспекционная комиссия ФИФА осталась довольна готовностью стадиона "Фишт" в Сочи к проведению чемпионата мира 2018 года и тем, какую работу проделали местные власти.

Первый чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.

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