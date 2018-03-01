В "Сбербанке" рассказали, когда начнется выпуск биометрических паспортов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Выпуск биометрических паспортов гражданина РФ может начаться летом 2019 года, а водительских удостоверений — уже в этом году, рассказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов на конференции участников внешнеэкономической деятельности "ВЭД. Новый уровень. Digital".

"Мы два года назад начали работу с регуляторами над тем, чтобы создать облачную квалифицированную электронную подпись, которая позволит гражданину осуществлять юридически значимые действия не имея токена, получая эту информацию в онлайне, совместно с необходимыми регуляторами — Минсвязи, министерством экономического развития и Федеральной службой безопасности", — рассказал Попов.

По его словам, суть вопроса — дать возможности через телефон подписывать с помощью электронной подписи документы, но для этого нужны биометрические паспорта.

"К сожалению, единственный документ в РФ, удостоверявший личность, который содержит биометрический чип, это заграничный паспорт, который выпускается в 2009 года — там есть маленький чип, это очень важный чип. И я могу сказать, что летом этого года начинается выпуск водительского удостоверения с чипом, который тоже будет содержать биометрический чип. В январе следующего года общегражданский паспорт также будет содержать чип", — сообщил он.

"Используя эти вещи, мы сможем открыть дистанционно без выхода из дома ООО или ИП… и далее открыть расчетный счёт в банке, это можно в принципе сделать за три клика", — сказал Попов, напомнив, что возможность открыть ИП в России дистанционно появилась недавно, по проекту Сбербанка с Федеральной налоговой службой.

Электронный документооборот в РФ осуществляется при помощи флэшек, на которых записана криптографическая подпись, отметил он. "Очевидно, количество людей, физических лиц, которые имеют подобные флэшки, измеряется единицами, тысячами, точно не миллионами. При этом доступ к банковскому счету почему-то имеют все… и это тот вопрос, который не давал нам покоя долгое время", — добавил старший вице-президент Сбербанка.