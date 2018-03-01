В Госдуму внесли проект о возврате авиабилетов в случае болезни близкого

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР) внесла в ГД законопроект, которым предлагается возвращать пассажиру стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни его близкого родственника, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечает автор инициативы, существующие нормы законодательства регламентируют порядок компенсации при возврате невозвратных билетов только в случае, если близкий родственник заболел и должен был лететь с пассажиром. Кувшинова отмечает, что норма в случае смерти близкого родственника распространяется на всех, в том числе близких людей, изначально не приобретавших билет вместе с пассажиром, который захотел вернуть деньги за билет.

В связи с этим депутат предлагает исключить из 108 статьи Воздушного кодекса РФ словосочетание "совместно следующих с ним на воздушном судне", таким образом предоставив пассажиру право получить компенсацию при возврате невозвратных билетов в случае болезни близкого родственника, который не планировал лететь вместе с ним.

"Полагаем, что пассажиры не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств, предусмотренных в статье 108 Воздушного кодекса, при отказе от вылета по причине болезни близкого родственника (дети, родители), который не летит с пассажиром, но в силу ряда причин не имеют других родственников, которые бы могли обеспечить уход больному", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил журналистам, что координационный совет фракции по законодательству поддержал проект Кувшиновой. Исаев сообщал, что проект также одобрили в министерстве транспорта РФ и Торгово-промышленной палате, назвав это шагом навстречу потребителю.