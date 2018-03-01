Алексей Миллер удостоился медали Столыпина I степени

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 февраля подписал распоряжение о награждении главы "Газпрома" Алексея Миллера за заслуги в развитии газового комплекса страны, соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественного газового комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. I степени председателя правления публичного акционерного общества "Газпром" Миллера Алексея Борисовича", — говорится в документе.