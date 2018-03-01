МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей предложили варианты названий для новейших образцов российского оружия.

Сегодня, во время оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин рассказал, что для новой крылатой ракеты и беспилотной подводной системы с ядерной энергоустановкой еще не выбрали названия. "Ждем предложений на сайтах министерства обороны", — отметил президент.

Многие пользователи соцсетей уже откликнулись на призыв главы государства, причем у некоторых нашлось сразу несколько вариантов.

"Название воздушной сверхдальней ракеты предлагаю "Аист". Подводной — "Камбала". Лазерное оружие можно назвать "Еж" или "Ежик", — предложил пользователь Twitter @gnbwa.

Кое-кто призвал вложить в названия нового оружия "послания".

"Ракету "Подкидыш" назвать, так сказать, подарок нашим западным "партнерам", — написал @Sisiltum.

Ракету "Подкидыш" назвать, так сказать подарок нашим западным "партнёрам" 😀 — пчаньчик (@Sisiltum) 1 марта 2018 г.

"Предлагаю назвать ракету "Паритет". На английском звучит так же, значит и смысл будет понятным", — считает @Elya52031924.

"От себя предлагаю "Песец". Есть у нас такой зверек северный", — отметил пользователь Telegram с ником "Караульный".

"Предлагаю назвать ракету "Прощайка", — написал @eevgenic76.

"Ракета "Пустыня", торпеда "Бездна", — предложил @yaprostoy.

ракета "ПУСТЫНЯ", торпеда "БЕЗДНА" — Алексей Поздняков (@yaprostoy) 1 марта 2018 г.

Нашлись и более миролюбивые варианты.

"Назвать ракету "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка" — высказался @vokvlad071.

"Новую крылатую ракету нужно назвать простенько и со вкусом — "Чебурашка" — предложил @ksv2004.

А новую крылатую ракету нужно назвать простенько и со вкусом — "Чебурашка". Всем знакомо и созвучненько,))) — Сергей Владимирович (@ksv2004) 1 марта 2018 г.

"Ракета "Сюрприз", торпеда "Подарок", — предложила свои варианты пользователь @ElenaSamarskaja.

Ракета " Сюрприз", торпеда " Подарок". — Лена Зиновьева (@ElenaSamarskaja) 1 марта 2018 г.

Новая крылатая ракета оснащена ядерной энергоустановкой и способна обходить системы противоракетной обороны. Подводный беспилотник с неограниченной дальностью предназначен для сверхбольших глубин, его можно оснастить обычной или ядерной боевой частью. "Все это есть в наличии и хорошо работает", — подчеркнул президент.