Слуцкий ответил на обвинения в домогательствах к журналисткам

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий отверг обвинения журналисток в домогательствах, заявив, что "никогда такого не было".

"Никогда такого не было", — сказал он РИА новости.