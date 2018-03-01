В ГД считают реальной задачу повысить продолжительность жизни до 80 лет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Задача увеличения продолжительности жизни в России до конца следующего десятилетия с 73 до 80 лет и выше, о чём заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, является достижимой целью, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Безусловно, это реально достижимая цель. Речь идет не просто о повышении уровня продолжительности жизни, а о сохранении качественной, активной жизни людей после 75-80 лет. А это зависит от множества факторов — от уровня жизни и доходов людей, их образа жизни, их удовлетворенности этой жизнью, от состояния экологии и т.д.", — заявил РИА Новости Огуль.
Он отметил, что в первую очередь необходимо совершенствовать качество и доступность медицинских услуг, в том числе на селе.
"В ходе оптимизации здравоохранения прошлых лет в стране было закрыто множество медучреждений. В том числе там, где им не было альтернативы. Поэтому сейчас необходимо срочно восстанавливать медицину шаговой доступности, открывать амбулатории и ФАПы, оснащать их современной техникой и оборудованием, решать задачи кадрового обеспечения отрасли, заниматься профилактикой заболеваний и пропагандированием моды на здоровый образ жизни", — считает депутат.
Парламентарий также обратил внимание, что больших усилий потребует совершенствования методов борьбы с тяжёлыми заболеваниями.
"Не менее важно сегодня — и Владимир Владимирович подчеркнул это в своем послании — развивать и современные медицинские технологии, совершенствовать наши знания в лечении болезней, которые считаются неизлечимыми — раком, вирусом иммунодефицита и т.д. Все это потребует колоссальных общих усилий от всех органов власти увеличение финансирования. Руководство нашей страны готово пойти на этот шаг", — сказал председатель комитета.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Глава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
В этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
Новое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
В этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
Главным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
В ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
Важное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
В минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
Многие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.