Из Игарской больницы уволился главврач, заявивший об атаке ушастых существ

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Дмитрий Жулёв, который на видео в интернете якобы заявлял о нападении на него непонятных существ, уволился с должности главного врача Игарской горбольницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее местное информационное агентство "Запад24" разместило материал с видеозаписью, в котором описывается, как Жулёв общается предположительно с сотрудником полиции. На видео человек рассказывает, что на него напали ушастые существа небольшого роста, которые хотели его убить. Утверждается, что он именно из-за того вызвал полицию домой. Человек утверждает, что некие люди пытались склонить его вступить в секту сатаны на должность адъютанта. После отказа на него якобы было совершено два покушения. Запись длится около 15 минут и предположительно сделана в конце января 2018 года, говорится в сообщении.

"Он в отпуске с 1 февраля по 1 марта с последующим увольнением по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что не связывают его увольнение с появлением видео.

Дмитрий Жулёв комментировать событие в четверг отказался, заявив, что сделает это в пятницу в социальных сетях. Жулёв избран в заксобрание от партии ЛДПР. В местном отделении отказались комментировать появление видео.