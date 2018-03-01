МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Надо создать условия, чтобы в Россию приезжали учиться талантливые студенты из других стран, чтобы лучшие иностранные выпускники потом оставались работать, облегчить им потом получение гражданства, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в четверг.

"Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают, но нам нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов", — сказал Путин.

Он отметил, что "надо серьезно усовершенствовать и процедуру предоставления гражданства".

"Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людей. Для них нужно создать упрощенную систему получения гражданства России", — заявил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>