Путин объявил о реализации проектов по сохранению Байкала и Телецкого озера

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна", — сказал Путин.

Это, по его словам, прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>