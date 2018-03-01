Путин призвал власти увеличить продолжительность жизни

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. РФ должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

"Важнейший базовый показатель благополучия граждан страны – это, конечно, продолжительность жизни. Напомню, в 2000 году она составляла немногим более 65 лет, а у мужчин вообще меньше — 60. Это не просто мало, это трагически мало", — сказал глава государства.

"В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на 7 лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно", — отметил он.

"Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня: к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80+", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это такие страны, как Япония, Франция, Германия", — добавил Путин.

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