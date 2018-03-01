Загитова рассказала, что собирается делать с подаренным BMW

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планирует через три года сдать на права и сесть за руль подаренного ей автомобиля, рассказала она РИА Новости.

"Я ее отдам родителям, потому что они тоже это заслужили, готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм, но через три года, я думаю, что сдам на права и сяду сама за эту машину", — сказала Загитова, которая пока ездит в качестве пассажира.

Чемпионка призналась, что для нее такой подарок — радостное событие, тем более что это ее первый автомобиль.

Накануне российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане вручили ключи от автомобилей BMW. Золотые медалисты получили автомобили BMW модели X6, серебряные — X5, бронзовые — X4.

Получив орден от президента и машину от премьера, Загитова выступила с произвольной программой на парковке РИА Новости. В раскатке помог папа pic.twitter.com/iKunsRyf3l — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.

​Пятнадцатилетняя Загитова завоевала на Олимпиаде золото в личном турнире и серебро в командном. Всего россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.