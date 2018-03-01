В Минтруде опровергли информацию, что ведомство займется вытрезвителями

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минтруд опроверг информацию, что ведомство будет заниматься возрождением системы вытрезвителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью газете "Известия" заявил, что "уже практически решено", что в России будет возрождена система вытрезвителей, и этим, по его словам, займется министерство труда и социальной защиты.

"Заявление… о том, что вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты, не соответствует действительности", — заявили в ведомстве.