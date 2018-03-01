Семьи погибших в Москве сотрудников МЧС получат по миллиону рублей

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате семьям сотрудников МЧС, которые погибли при спасении людей на пожаре в Москве, по 1 миллиону рублей, соответствующий документ опубликован на портале мэра столицы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Возбуждено уголовное дело по преступлению "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

"Выплатить единовременную материальную помощь семьям сотрудников федеральной противопожарной службы, погибших при исполнении служебных обязанностей при тушении пожара, произошедшего 27 февраля 2018 года", — говорится в тексте документа.

Также в распоряжении отмечается, что дети погибших будут получать дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты. Кроме того, власти столицы покроют расходы на похороны сотрудников МЧС из расчета по 110 тысяч рублей на каждого погибшего.