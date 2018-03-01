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Общество

Стали известны имена 25 россиянок, освобожденных из плена в Ираке

04:0001.03.2018
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© AP Photo / Khalid MohammedИрак. Архивное фотоИрак. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed

ГРОЗНЫЙ, 1 мар – РИА Новости. Власти Ирака совместно с образованной руководством Чечни рабочей группой по поиску и возвращению на родину российских женщин и детей, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную ИГ*, и брошенных после гибели супругов на произвол судьбы, нашли и освободили из плена отрядов ополчения 25 россиянок с детьми, содержавшихся в Мосуле.

Лагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Российские женщины просят власти Ирака о снисхождении к их дочерям на суде

Они в настоящее время помещены в женскую тюрьму Багдада, где будут дожидаться решения иракского суда. Член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу, передала РИА Новости для публикации поименный список женщин.

Место жительства некоторых из них членам рабочей группы неизвестно. Они надеются, что родственники откликнутся и помогут в их идентификации и дальнейшей работе по возвращению на родину дочерей и внуков.

Рабочая группа, по словам Саратовой, располагает контактами некоторых родственников из этого списка, в основном тех, кто заранее обратился с заявлением и просьбой помочь в поисках и возвращении домой дочерей с детьми.

СПИСОК:

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Чечне создадут базу данных возвращенных из Сирии и Ирака женщин и детей
Гасанова Алла Тагировна – Дагестан

Сайпуллаева Харият Зайнутдиновна – Дагестан

Гаджиева Калимат Шамиловна – Дагестан

Мужаидова Аида Гаджиакаевна — Дагестан

Жабаева Хава Хизировна – Чечня

Магомадова Мадина Арбиевна – Чечня

Баширова Фатима Альбертовна – Чечня

Баширова Карина Мухтаровна – Чечня

Умаева Макка Баймурзаевана – Чечня

Гатагажева Лайла Руслановна – Ингушетия

Манкиева Сабина Амархановна – Ингушетия

Манкиева Марина

Кешера Фенита Гаджиакаевна – Кабардино-Балкария

Гиматдинова Диана Радиковна – Тюмень

Фарух Фариза

Гитинова Милена Махачевна

Исмаилова Замира

Хаматова Хава Ахмедовна

Маткадирова Зебо Талибжановна

Усманова Нозанин

Шаима Газимагомедова

Ширмер Ольга Владимировна

Тахиржанова Рушана Сафаровна

Уцумиева Муслимат

Ведерникова Гульшат

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ivanfff
Ирак передал России четырех женщин и 27 детей, подозреваемых в связях с ИГ*
Ранее РИА Новости публиковало списки российских женщин с детьми, которые были найдены властями Чечни в багдадской тюрьме. В нем было свыше 100 человек. Они до сих находятся в заключении до завершения расследования на причастность к терроризму и вердикта уголовного суда Багдада.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения из Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины и девочки с 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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