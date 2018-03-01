Стали известны имена 25 россиянок, освобожденных из плена в Ираке

ГРОЗНЫЙ, 1 мар – РИА Новости. Власти Ирака совместно с образованной руководством Чечни рабочей группой по поиску и возвращению на родину российских женщин и детей, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную ИГ*, и брошенных после гибели супругов на произвол судьбы, нашли и освободили из плена отрядов ополчения 25 россиянок с детьми, содержавшихся в Мосуле.

Они в настоящее время помещены в женскую тюрьму Багдада, где будут дожидаться решения иракского суда. Член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу, передала РИА Новости для публикации поименный список женщин.

Место жительства некоторых из них членам рабочей группы неизвестно. Они надеются, что родственники откликнутся и помогут в их идентификации и дальнейшей работе по возвращению на родину дочерей и внуков.

Рабочая группа, по словам Саратовой, располагает контактами некоторых родственников из этого списка, в основном тех, кто заранее обратился с заявлением и просьбой помочь в поисках и возвращении домой дочерей с детьми.

СПИСОК:

Гасанова Алла Тагировна – Дагестан

Сайпуллаева Харият Зайнутдиновна – Дагестан

Гаджиева Калимат Шамиловна – Дагестан

Мужаидова Аида Гаджиакаевна — Дагестан

Жабаева Хава Хизировна – Чечня

Магомадова Мадина Арбиевна – Чечня

Баширова Фатима Альбертовна – Чечня

Баширова Карина Мухтаровна – Чечня

Умаева Макка Баймурзаевана – Чечня

Гатагажева Лайла Руслановна – Ингушетия

Манкиева Сабина Амархановна – Ингушетия

Манкиева Марина

Кешера Фенита Гаджиакаевна – Кабардино-Балкария

Гиматдинова Диана Радиковна – Тюмень

Фарух Фариза

Гитинова Милена Махачевна

Исмаилова Замира

Хаматова Хава Ахмедовна

Маткадирова Зебо Талибжановна

Усманова Нозанин

Шаима Газимагомедова

Ширмер Ольга Владимировна

Тахиржанова Рушана Сафаровна

Уцумиева Муслимат

Ведерникова Гульшат

Ранее РИА Новости публиковало списки российских женщин с детьми, которые были найдены властями Чечни в багдадской тюрьме. В нем было свыше 100 человек. Они до сих находятся в заключении до завершения расследования на причастность к терроризму и вердикта уголовного суда Багдада.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения из Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины и девочки с 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.