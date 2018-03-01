В "Час Земли" около 30 миллионов россиян выключат свет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 30 миллионов россиян выключат свет в ходе десятой ежегодной экологической акции "Час Земли", которая пройдет вечером 24 марта, сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

"Десятый "Час Земли" в России пройдет с особым размахом, по предварительным оценкам WWF, в нем примут участие не менее 30 миллионов россиян. В прошлом году участниками акции в России стали более 20 миллионов человек. Мероприятие начнется в 20.30 по местному времени", – сказали в фонде.

Как отметили экологи, за неделю до акции состоятся выборы президента России, поэтому "Час Земли — 2018" пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". Участники экологической акции отправят обращение к избранному президенту, в котором призовут защитить заповедники, убрать препятствия на пути возобновляемой энергетики, внедрить систему раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.

"В рамках "Часа Земли" во многих российских городах будут организованы развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. В Москве акция проводится совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Кампания завершится праздником в парке Зарядье, по традиции будет выключена подсветка ключевых памятников, достопримечательностей и знаковых зданий. Так, уже в третий раз к акции присоединится деловой центр "Москва-Сити", – рассказали в WWF.

"Час Земли" проходит в России с 2009 года, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2017 году "Час Земли" стал самым масштабным в России и мире за всю историю проведения: в нем приняли участие 184 страны, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей. В России, население которой превышает 140 миллионов человек, акцию поддержали более 150 городов.