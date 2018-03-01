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Общество

"Всегда хотел свой остров". Кто и зачем осваивает дальневосточные гектары

08:0001.03.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской грядыМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Год назад россиянам начали бесплатно раздавать землю на Дальнем Востоке. Многие этим воспользовались и уже осваивают свои дальневосточные гектары. Одни строят на участках фермы и теплицы, другие надеются привлечь туристов. РИА Новости посмотрело на первые итоги амбициозной программы.

От дикоросов до пекарни

Закон о дальневосточном гектаре был принят прежде всего из-за непростой демографической ситуации. Население Дальнего Востока за четверть века сократилось с восьми миллионов до 6,2 миллиона человек. Ситуация выглядит угрожающей, если вспомнить о соседстве густонаселенного Китая.

Землю в регионе выделяют только гражданам России. Один человек получает один гектар, семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три и так далее. Оформить участок можно на каждого члена семьи, даже на младенца. Земля поступает в безвозмездное пользование только на пять лет. Потом надо оформлять аренду сроком на 49 лет. Через 10 лет аренды участок при желании можно оформить в собственность.

Если в течение пяти лет не начать осваивать участок, то все права на него считаются утраченными.

Заниматься на земле можно чем угодно, но в рамках законодательства. На специальном сайте опубликовано 36 типовых бизнес-планов по освоению гектара. Один из самых дешевых вариантов — обустройство пункта по сбору и переработке дикоросов. Предполагается, что организовать его можно всего за семь тысяч рублей. Среди затратных проектов — мини-пекарня, мини-гостиница, дом быта. Здесь расходы уже оцениваются в несколько миллионов рублей. Для бизнеса предусмотрен льготный кредит, погашение части процентной ставки по кредиту за счет государства, имущественная поддержка.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезентация оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров" на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Презентация оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров" на ВЭФ во Владивостоке

Остров сокровищ

Первые владельцы новых участков охотно делятся своими планами. Житель Хабаровского края Михаил Утробин оформил пять гектаров в Кругликовском сельском поселении в районе имени Лазо. Там он уже строит ферму и закладывает дом для семьи.

"Сейчас я строю коровник, там будет порядка 15 коров. Сделал дорогу, заезды на участок, свет провел. Думаю, первых коров заселю в мае, в начале-середине лета начну продавать молоко", — говорит Михаил.

По его словам, на ферму требуются значительные средства. "Я подошел к этому вопросу осознанно. Мой проект стал победителем по программе Минсельхоза "Начинающий фермер", я выиграл грант — три миллиона рублей. Еще предстоит вложить примерно столько же собственных средств", — объясняет он.

© Фото : Страница Михаила Утробина в социальной сети "ВКонтакте"Михаил Утробин
© Фото : Страница Михаила Утробина в социальной сети "ВКонтакте"
Михаил Утробин

Фермер охотно рассказывает об этапах становления своего бизнеса в соцсетях. "Я еще не начал продавать молоко, а у меня уже есть своя лояльная аудитория. В декабре ради эксперимента через инстаграм продал пять тонн мяса и понял, что у меня отлажены каналы продаж. По образованию я маркетолог, знаю о значимости личного бренда, это мне очень помогает. Соцсети — современное сарафанное радио. Понимаете, одно дело, когда ты общаешься с людьми, они уверены в качестве твоего продукта, знают условия содержания коров, все этапы производства. Конечно, они с большой охотой у тебя будут покупать. Другое дело — тебя никто не знает, ты приходишь на рынок со своими бидонами. Так современная торговля не ведется", — раскрывает он секрет успеха.

Берингово море. Архивное фото
© РИА Новости / В. Кудряшев
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"Смотрю на китов, консервы ем": как живут в изолированном селе на Камчатке

Более амбициозный проект у москвича Нарека Оганесяна. Он оформил на свою семью необитаемый остров Чакмут в Японском море. "Всегда хотел свой остров! Тут я решил развивать туризм — уже в этом году планируем поставить дома-контейнеры и подготовить территорию для проведения квестов. Это будет отдаленно напоминать "Остров сокровищ", что-то в пиратском стиле. Туристов предполагаем доставлять по воде, хотя летом там можно и пешком дойти — от берега метров 300, вода не выше колена", — поясняет он.

Оганесян рассказывает, что туристы, поделившись на команды, поборются за главный приз — 500 тысяч рублей. Первоначальные вложения он оценивает в миллион рублей. На эти деньги закупит электрогенераторы, наладит водоснабжение.

"Цена участия в квесте — до 20 тысяч рублей. Перелет, например, из Москвы до Хабаровска стоит 11 тысяч рублей. Поездка, получается, обойдется в 30-40 тысяч. Мы ожидаем, что людям будет очень интересно, к нам поедут не только из России. Не так давно мы открыли сайт нашего проекта, поступило уже три тысячи заявок", — говорит Оганесян.

© Фото из личного архива Нарека Оганесяна Нарек Оганесян
© Фото из личного архива Нарека Оганесяна
Нарек Оганесян

Спаржа для Москвы

Житель Сахалинской области Константин Зуев на дальневосточном гектаре реализует свою давнюю мечту — открыть клуб любительского и спортивного рыболовства. Для этого он оформил землю в Корсаковском районе около села Охотское и готовится к строительству — обратился в местную администрацию за разрешением на вырубку деревьев, подал документы на подведение электричества.

"Я хочу, чтобы у меня люди знакомились с теми, кто разделяет их увлечение. Буду проводить семинары по способам ловли рыбы, по охране природы, по выживанию в дикой природе, открою детский кружок "Рыбачок". На базе хочу поставить гостевые домики, хозяйственные постройки, где можно хранить удочки, квадроциклы, снегоходы", — перечисляет Зуев.

По его словам, самым хлопотным было найти подходящий участок земли. "В итоге с одной стороны у меня озеро Изменчивое, с другой — озеро Тунайча. Метров 150-200 до Охотского моря. Прямо к участку подходит дорога. Значит, тут и озерная, и речная, и морская рыбалка, можно ловить не только рыбу, но и крабов, устриц, креветок", — подчеркивает он.

© Фото : Страница Константина Зуева в Instagram Константин Зуев
© Фото : Страница Константина Зуева в Instagram
Константин Зуев

Москвич Никита Коврижин на трех гектарах в селе Ариадное Дальнереченского района Приморского края планирует выращивать спаржу. Эта идея ему пришла в голову во время поездки в США. "Там буквально в каждом супермаркете можно купить спаржу, стоит она недорого, а у нас это растение считается деликатесом. И отлично растет в приморском климате. Мои родители живут в Дальнереченске — эти места я прекрасно знаю. Семейные гектары мы оформили на месте поля бывшего колхоза. Там плодородная почва и идеальные условия для выращивания спаржи. В прошлом году распахали землю, весной планируем высадить плантацию", — рассказывает он.

По его мнению, затраты составят три миллиона рублей, окупятся через семь-восемь лет. Фермер собирается поставлять продукцию и в Москву — даже с учетом транспортировки это должно быть рентабельным.

Хватит на всех

Общие результаты программы, на первый взгляд, выглядят внушительно. Уже роздано 35 тысяч гектаров, число заявлений на участки превышает 100 тысяч. Однако свободной земли еще очень много. В системе доступными значатся 188,4 миллиона гектаров. При этом более 80% заявлений — от жителей Дальнего Востока.

Число запросов из других регионов заметно меньше. Жители Московской агломерации подали порядка 3,5 тысячи заявлений на все регионы Дальневосточного федерального округа. Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило около 1300 заявлений, из Краснодарского края — всего 700. Наибольшей популярностью пользуются участки в регионе с самым мягким климатом — Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИнформационные буклеты о программе "Дальневосточный гектар" в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Информационные буклеты о программе "Дальневосточный гектар" в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края

"Определенный эффект программа, конечно, дает, но он гораздо меньше того, на что рассчитывали чиновники", — говорит директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. По мнению эксперта, сейчас власти пытаются скорректировать программу и больше ориентировать ее на потребности россиян. В частности, обсуждаются различные бонусы переселенцам. Например, участки разрешат оформлять в собственность раньше, чем через пять лет, а владельцев гектара могут освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносов в социальные фонды.

Впрочем, комплекс государственных мер все-таки решил главную задачу — стабилизировал демографическую ситуацию. Так, на Камчатке в 2017-м впервые с 1991 года зарегистрирован миграционный прирост населения: плюс 544 человека. "Да, эта цифра невелика, но для сравнения: по итогам 2016 года миграционная убыль составляла 1805 человек… Рост социально-экономических показателей, объема инвестиций в экономику — все это, безусловно, дает уверенность при реализации наших планов по развитию региона, по улучшению качества жизни наших земляков", — рассуждает губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. И добавляет, что всего на социальную поддержку населения полуострова в прошлом году было потрачено пять миллиардов рублей.

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