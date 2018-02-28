В Госдуме выступили за ужесточение правил ношения травматического оружия

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов считает, что необходимо ужесточить законодательное обеспечение оборота травматического оружия.

"Сейчас в Государственной думе рассматривается вопрос полного запрета ношения травматического оружия… Нам не хватает законодательного обеспечения оборота травматического оружия. Также у нас нет практики изъятия этого оружия по состоянию психологического и наркотического здоровья", — сказал парламентарий в ходе работы состоявшегося в Москве круглого стола на тему "Травматическое оружие: требуется ли ужесточение контроля?".

По его словам, "оборот травматического оружия необходимо ужесточать", поскольку "в условиях нашего общества политика вооружения населения приведет к негативным последствиям".

Коллега Парфенова по работе в нижней палате парламента, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев отметил, что населению необходимо провести "ликбез по технике безопасности обращения с оружием, а также поставить вопрос – необходимо ли вообще такое оружие. Кроме того, необходимо ужесточение процедуры медицинского освидетельствования, которую многие лица обходят".

Также Николаев выразил поддержку внедрению материальной нагрузки на владельцев травматического оружия и запуска системы регулярного мониторинга владения гражданами оружия.

Комментируя предложения депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что для минимизации угрозы жизни и здоровья граждан требуется ужесточение требований и ответственности тех, кто решил обзавестись таким оружием. "Нужно вносить изменения в действующее законодательство, соблюдение действующего и нового законодательства. Сегодня оружие, прежде всего, травматическое – это главный инструмент действий бандитских или околобандитских формирований, которое используется чаще всего в криминальных целях", — отметил Нилов.

Он также выступил за минимизацию гражданского оборота травматики. "Ответственность за нарушение этого требования должна быть предельно жесткой, чтобы точно никому не хотелось без разрешения побряцать оружием. И законы надо ужесточать. Если этой ответственности нет, то мы получаем 10 тысяч либо погибших, либо раненных граждан. Гражданский оборот травматического оружия должен быть максимально минимизирован", — заключил депутат.