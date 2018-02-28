Медведева рассказала, что не сможет сесть за руль "олимпийской" BMW

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая две серебряные медали на Олимпийских играх в Южной Корее, рассказала РИА Новости, что не сможет ездить за рулем автомобиля, ключи от которого ей будут вручены вечером.
"У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу", — сказала она.
Российским призерам и победителям Олимпиады традиционно дарят автомобили. В этом году — белые BMW.
Два года назад среди спортсменов, получивших награды на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, были те, кто выставил на продажу подаренные им автомобили.
Медведева отвечать на вопрос, будет ли она продавать машину, не стала.
Женя Медведева призналась, что у нее нет прав на вождение авто. Говорить, будет ли продавать машину или отдаст родителям, не стала. pic.twitter.com/nAM0H4ueO5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 февраля 2018 г.