Медведева рассказала, что не сможет сесть за руль "олимпийской" BMW

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы Евгении Медведевой, завоевавшей серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. 28 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы Евгении Медведевой, завоевавшей серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. 28 февраля 2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая две серебряные медали на Олимпийских играх в Южной Корее, рассказала РИА Новости, что не сможет ездить за рулем автомобиля, ключи от которого ей будут вручены вечером.

"У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу", — сказала она.

Российским призерам и победителям Олимпиады традиционно дарят автомобили. В этом году — белые BMW.

Два года назад среди спортсменов, получивших награды на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, были те, кто выставил на продажу подаренные им автомобили.

Медведева отвечать на вопрос, будет ли она продавать машину, не стала.