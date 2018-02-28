В Госдуме обсудят законопроект о наказах избирателей

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение проект закона об установлении в России института наказов избирателей. Он опубликован в электронной базе парламента.

Документ определяет порядок внесения, рассмотрения, утверждения и выполнения наказов избирателей депутатам Госдумы, а также способы контроля их выполнения.

По задумке авторов законопроекта, чтобы внести наказ, нужно будет направить письменное обращение. Также это возможно по результатам собраний. В селах и городских поселениях в них должны участвовать не менее 30 граждан, в городских округах — не менее 50.

При этом отмечается, что к наказам избирателей не относятся субсидии юрлицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям, физлицам. Разного рода выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов также не могут быть наказами.

Предполагается, что депутаты и депутатские объединения Госдумы будут направлять поступившие наказы в органы государственной власти, местного самоуправления и организации, которые занимаются содержащимися в них вопросами. Далее предложения поступят в комитет ГД по бюджету и налогам, который подготовит проект сводного перечня наказов.

По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит укрепить связь избирателей с депутатами и решить важные для граждан вопросы. Также благодаря ему Госдума могла бы играть более важную роль в социально-экономической жизни России, гвоорится в пояснительной записке.

Контроль за исполнением наказов предлагается осуществлять за счет отчета об использовании средств федерального бюджета, которые выделены на эти цели.