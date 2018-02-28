Яровая предложила вернуть в школы ставки воспитателей

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым вернуть в школы ставки воспитателей и не заменять их психологами, соответствующее обращение может быть направлено главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

"Я увидела, что министерство (образования и науки — ред.) предлагает потратить большие деньги на психологов. Я позволю себе утверждать, что нам нужны не психологи, а воспитатели… И деньги надо тратить стране на воспитателей, профессиональных, содержательных, интересных, любящих и неравнодушных… Нужно вернуть в школы воспитателей на штатной основе, с заработной платой", — заявила Яровая на заседании рабочей группы по вопросам цивилизационного наследия России в Госдуме.

Депутат предложила участникам заседания направить соответствующее обращение министру образования Васильевой. "Я думаю, что наше обращение, может, поможет и министру отстоять эту позицию", — сказала Яровая.