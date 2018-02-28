В Госдуме отметили роль принимаемых законов в предотвращении терактов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР) связывает предотвращение терактов в России с принимаемыми ГД законами и реформой правоохранительных органов.

Ранее первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что в 2017 году спецслужбы РФ предотвратили 25 терактов.

По мнению парламентария, предупреждение более двух десятков терактов — серьезное достижение, которое говорит о том, что в РФ настал новый этап в борьбе с терроризмом. Как пояснил Шхагошев, правоохранительные органы делают акцент именно на предупреждении террористических преступлений, что, по его мнению, избавит страну от множества террористических актов.

"Это очень важно. На это влияет и принимаемое Госдумой современное законодательство, а также реформа правоохранительных органов, проводимая в последние годы, дала свой результат", — цитирует Шхагошева его пресс-служба.

Политик также отметил значимость обеспечения информационной безопасности с учетом сложившейся международной обстановки и информационных атак в отношении России.

"Информационная безопасность сейчас превыше всего. Киберпространство развивается с такой динамикой, что необходимо противостоять возможным и уже ощутимым нападкам, в том числе со стороны тех стран, которые целенаправленно выделяют деньги на кибератаки", — сказал депутат.