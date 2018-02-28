Россия и Белоруссия готовят предложения для отмены роуминга между странами

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Профильные министерства РФ и Белоруссии готовят предложения для отмены роуминга в Союзном государстве, сообщил в среду в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Сейчас этот вопрос рассматривается министерствами связи Республики Беларусь и Российской Федерации, они готовят какие-то предложения, "дорожную карту"… Мы постараемся сделать это как можно быстрее, потому что мы все в этом заинтересованы", — сказал Рапота журналистам.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза, но все зависит от операторов.