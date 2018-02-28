МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Надо тщательно расследовать давление на бизнес и незаконное преследование предпринимателей, в том числе со стороны правоохранительных органов, давление на предпринимателей недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, особое внимание нужно уделить созданию благоприятной деловой среды, защите законных интересов бизнеса, тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов, что абсолютно недопустимо", — сказал Путин, выступая на итоговой коллегии МВД.