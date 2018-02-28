Путин призвал закрепить положительную динамику снижения ДТП

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Количество ДТП в прошлом году в РФ снизилось на 3,9%, количество жертв тоже упало, нужно закрепить положительную динамику, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом в 2017 году совершено ДТП меньше на 3,9%, погибло меньше на дорогах на 7,9%, раненых меньше на 3,9%. Цифры неплохие в целом, как тенденция, но абсолютные величины пока слишком велики", — заявил Путин на итоговом заседании коллегии МВД.

Он отметил, что полицейские совместно с коллегами из Минздрава и МЧС должны тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию для позитивного движения в этом направлении.

"Вместе с коллегами из Минздрава, МЧС, других ведомств вам нужно тщательно проанализировать эту ситуацию и для конкретных предложений по дальнейшему позитивному движению", — сказал глава государства.