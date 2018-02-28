Путин призвал обеспечить максимальную безопасность на ЧМ-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Необходимо максимально обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

"Менее полугода осталось и до старта Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. Мы должны провести его на самом высоком уровне, и прежде всего, обеспечить максимальную безопасность спортсменов и болельщиков. В решении этой задачи вам принадлежит, конечно, ключевая роль", — сказал Путин.

Он отметил, что уже накоплен огромный позитивный опыт. "Не сомневаюсь, что и на чемпионате в любой возникшей ситуации вы будете действовать корректно, в строгом соответствии с законом. От вашей четкой грамотной работы напрямую зависит то, как пройдет это мероприятие, и имидж нашей страны", — добавил президент.