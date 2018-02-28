Путин заявил, что видимого улучшения работы МВД пока нет

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кардинального, видимого улучшения работы МВД пока нет, до 43% снизился уровень раскрываемости преступлений, заявил президента РФ Владимир Путин на коллегии МВД в среду.
По его словам, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере.
"Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел. Следует серьезно повысить качество следствия и дознания. Вы лучше, чем кто либо, понимаете, именно на данном участке особенно важны талант и профессионализм сотрудников", — добавил президент.