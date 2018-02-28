Путин назвал позитивные тенденции в работе МВД

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В 2017 году повысилась раскрываемость убийств, разбоев, сократилось количество уличных преступлений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что 2017 год органы МВД укрепили ряд позитивных тенденций. Так, повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж. Хотя и незначительно, но сократилась уличная преступность, на должном уровне был обеспечен общественный порядок при проведении крупных международных мероприятий, таких как Кубок конфедерации и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи", — сказал Путин на коллегии МВД в среду.