Путин обсудил с Колокольцевым борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Слева - министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Слева - министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе коллегии МВД сообщил, что обсудил с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым тему незаконного оборота наркотиков.

"Серьезной угрозой для государства и общества остается незаконный оборот наркотиков. Мы сейчас только с министром говорили об этом. Количество таких преступлений, хотя незначительно, но продолжает расти", — сказал Путин.

По его словам, необходимо повышать координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций.