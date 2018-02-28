Путин призвал решительно пресекать деятельность экстремистских группировок

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Количество преступлений экстремистской направленности в 2017 году выросло на 5%, необходимо пресекать деятельность подобных группировок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Среди приоритетных задач органов внутренних дел — противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5%. Мы видим, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей", — заявил Путин на итоговом заседании коллеги МВД.

Он отметил, что подобные организации действуют несанкционированно и пытаются вовлечь в свои ряды молодежь.

"Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации — это серьезная угроза. И ваша прямая обязанность — оперативно ее нейтрализовать", — подчеркнул глава государства.