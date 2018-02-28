Студенты МГУ попросили Путина освободить вуз "от роли декорации" ЧМ-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инициативная группа студентов Московского университета имени Ломоносова передала в Администрацию президента более 4,5 тысяч подписей коллектива учебного заведения за перенос фан-зоны "Фестиваля болельщиков" ФИФА от Главного здания МГУ в другое место Москвы.

"Мы обращаемся к Владимиру Путину как к председателю попечительского совета МГУ и главе наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" с просьбой освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия – "Фестиваля болельщиков ФИФА" – и содействовать переносу фан-зоны ЧМ-2018 с Воробьевых гор, тем самым, дав студентам и сотрудникам возможность сосредоточиться на продолжении обучения и научных исследований для исполнения поставленных перед МГУ задач по достижению превосходства нашей страны в научно-технологической сфере", – говорится в сообщении инициативной группы.

Всего в Администрацию президента студенты передали 4678 бумажных подписей коллектива МГУ за перенос фан-зоны. Помимо студентов, письмо подписали 270 профессоров, доцентов и научных сотрудников, а также более 300 аспирантов, сообщила инициативная группа.

Ранее инициативная группа студентов МГУ заявляла, что из-за проведения чемпионата мира по футболу на ряде факультетов студентам уже объявили о сокращении семестра и начале сессии на две недели раньше, при этом зачеты якобы пройдут одновременно с продолжением занятий, а преподавателям дали указание выполнить учебный план за счет назначения дополнительных пар. В самом университете эту информацию опровергли, заявив, что вуз не станет менять график летней сессии из-за проведения чемпионата мира и непосредственной близости к университету фан-зоны.