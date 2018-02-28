В Музее истории ГУЛАГа открылся Центр поиска информации о репрессированных

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Музее истории ГУЛАГа открылся Центр документации для помощи в поиске информации о репрессированных.

"Есть запрос, как от граждан, так и от специалистов, и в этом Центре будет постоянно пополняться информация", — заявил директор музея и руководитель Фонда Памяти Роман Романов на открытии Центра в среду.

Он отметил, что следующим шагом в развитии проекта станет взаимодействие с архивами и музеями памяти в регионах РФ. Романов уточнил, что открытие Центра соответствует концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

"До настоящего момента в нашей стране не было организованной помощи по поиску информации о репрессированных, а также пространства для проведения исследований на эту тему. Теперь в Музее истории ГУЛАГа будет работать специализированная библиотека и Центр документации", — прокомментировал проект глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Директор музея уточнил, что Центр договорился о сотрудничестве с правозащитным обществом "Мемориал". По его словам, для поиска информации будет привлекаться открытая база данных о репрессированных, созданная "Мемориалом". Музей ГУЛАГа в свою очередь будет пополнять эту базу новой информацией, сообщил Романов.