Единый государственный реестр ЗАГС появится в России в октябре

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Федеральная налоговая служба к октябрю запустит единый государственный реестр актов гражданского состояния, который объединит информацию существующих разрозненных систем ЗАГСов и станет основой для создания в России единого реестра населения РФ, заявил глава ФНС Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

"На октябрь 2018 года намечен запуск Единого государственного реестра ЗАГС", — сказал Мишустин, подчеркнув, что этот реестр заменит существующие 6,4 тысячи разрозненных региональных информационных системы органов ЗАГС.

"Это позволит полностью централизовать информацию об актах гражданского состояния, упростить процедуру регистрации актов гражданского состояния и предоставления сведений, заложить фундамент для создания реестра населения Российской Федерации", — сказал Мишустин.

Глава Минфина России Антон Силуанов добавил, что впоследствии этот реестр должен объединить цифровые системы реестра адресов, реестра населения РФ, а так же единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Это станет основой цифровой экономики", — сказал Силуанов.