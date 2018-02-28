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Общество

Коллеги рассказали об экс-депутате думы Владивостока, погибшей в ДТП

11:0928.02.2018
(обновлено: 11:56 28.02.2018)
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© Фото : ВГУЭСДоктор экономических наук, профессор, первый проректор ВГУЭС, заведующая кафедрой экономики Ольга Юрьевна ВорожбитДоктор экономических наук, профессор, первый проректор ВГУЭС, заведующая кафедрой экономики Ольга Юрьевна Ворожбит
© Фото : ВГУЭС

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Погибшая во Владивостоке бывший депутат гордумы и первый проректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Ольга Ворожбит решила много важных для города вопросов, в том числе продвигала идею открытия частных детских садов, встречалась с ветеранами и не "носила корону", рассказали РИА Новости ее бывшие коллеги по думе.

Доктор экономических наук, профессор, первый проректор ВГУЭС, заведующая кафедрой экономики Ольга Юрьевна Ворожбит. Архивное фото
© Фото : ВГУЭС
Экс-депутат думы Владивостока погибла в ДТП

Ворожбит 28 февраля трагически погибла во Владивостоке. Полиция устанавливает причину смерти 53-летней женщины. Ее машина врезалась в столб освещения на трассе в пригороде. Авария произошла в светлое время суток, проводится проверка.

Бывший депутат гордумы 4 созыва Ольга Забелина, которая работала вместе с Ворожбит, отмечает, что та была очень открытым депутатом – "без короны на голове".

"Она всегда была готова помочь людям, назначала встречи, вела переговоры. Была очень открытым человеком. Ольга Юрьевна была сильным экономистом и хорошо разбиралась во всех наших перипетиях. Она порешала в думе много вопросов. Часто организовывала круглые столы, например, по проблемам ветеранов, по детским садам. Так, Ворожбит решала проблему открытия коммерческих детских садов в городе, повышения зарплаты сотрудникам детских учреждений", — сказала собеседница агентства.

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© Depositphotos / konradbak
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По ее словам, Ворожбит всегда была "непоседливой и неравнодушной" и ездила по детсадам, чтобы на месте обсуждать проблемы.

Ольга Ворожбит до 2017 года работала председателем комитета гордумы по социальной политике и делам ветеранов. Ее заместитель по комитету, а теперь советник директора Владивостокского морского рыбного порта Дмитрий Легкий рассказал, что она никогда не допускала конфликтов и успела принять ряд важных для города решений.

"Комитет по соцполитике был очень сложным, там решалось много важных вопросов, но она никогда не повышала голоса, даже если ситуация накалялась. Ворожбит качественно решила множество серьезных вопросов – по детям, ветеранам, соцобеспечению, и все эти темы были для нее равноценны. При ней комитет работал очень профессионально", — добавил Легкий.

"Она была очень компетентным руководителем, пользовалась авторитетом. У нее было много инициатив. Ворожбит очень грамотная, доброжелательная, с каждым могла найти общий язык", — рассказал другой ее бывший коллега, экс-депутат гордумы Дмитрий Пенязь.

Заместитель председателя думы Владивостока Елена Новицкая, которая в четвертом созыве работала председателем думы, вспоминает, что Ворожбит была профессионалом и в экономике, и в преподавательской сфере.

"Никогда не забуду, как она ездила на стройку, где на месте старого кинотеатра должен был появиться детский центр — и только благодаря ей он сейчас работает. Она обходила больницы для выделения отдельных палат для ветеранов, сама проверяла цены в аптеках, когда их начали поднимать в кризис. Ольга Ворожбит как доктор экономических наук много сделала для разработки стратегии развития Владивостока", – добавила Новицкая.

"Ее уход из жизни — для нас всех большая утрата, мы будем всегда ее помнить", — сказала собеседница.

Ворожбит с 1987 года работала во ВГУЭС, с 2017 года она стала первым проректором вуза. В 2012 году она была избрана депутатом Думы города Владивостока.

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