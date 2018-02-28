УФА, 28 фев — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов после столкновения автобуса с грузовиком, унесшего жизни девяти человек, поручил правительству создать систему контроля на дорогах вне населенных пунктов, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рустэм Хамитов поручил правительству проработать вопрос создания системы контроля, в том числе с использованием средств видеофиксации, на автомобильных дорогах и федеральных трассах вне населенных пунктов", — сообщает пресс-служба главы Башкирии.
По словам Хамитова, необходимо усилить контроль над соблюдением водителями правил дорожного движения и формировать культуру вождения.
Пресс-служба отмечает, что глава региона направил телеграммы с соболезнованиями семьям погибших в аварии.
Ранее правительство региона сообщало, что выделит в общей сложности 1 миллион 900 тысяч рублей семьям трех погибших и двум пострадавшим в ДТП, которые были уроженцами республики. Уточнялось, что семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, двое пострадавших по 200 тысяч.