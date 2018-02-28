УФА, 28 фев — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов после столкновения автобуса с грузовиком, унесшего жизни девяти человек, поручил правительству создать систему контроля на дорогах вне населенных пунктов, сообщает пресс-служба главы республики.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Среди них жители трех регионов – Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

"Рустэм Хамитов поручил правительству проработать вопрос создания системы контроля, в том числе с использованием средств видеофиксации, на автомобильных дорогах и федеральных трассах вне населенных пунктов", — сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По словам Хамитова, необходимо усилить контроль над соблюдением водителями правил дорожного движения и формировать культуру вождения.

Пресс-служба отмечает, что глава региона направил телеграммы с соболезнованиями семьям погибших в аварии.

Ранее правительство региона сообщало, что выделит в общей сложности 1 миллион 900 тысяч рублей семьям трех погибших и двум пострадавшим в ДТП, которые были уроженцами республики. Уточнялось, что семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, двое пострадавших по 200 тысяч.