Доля "паленого" алкоголя в мелкой рознице достигает 80%, показала проверка

Рейд по выявлению контрафактного алкоголя в в одном из московских продуктовых магазинов. Архивное фото

Рейд по выявлению контрафактного алкоголя в в одном из московских продуктовых магазинов. Архивное фото

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В 60 российских регионах прошла проверка торговых точек. Сообщается, что 80 процентов алкогольной продукции в мелких магазинах — контрафакт. Об этом RT сообщил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Активисты проекта провели в феврале более 300 рейдов по крупным и мелким магазинам. Они зафиксировали ряд нарушений: продажа алкоголя в непредусмотренное законом время, отсутствие лицензии и оборот запрещенной продукции, например, алкоэнергетиков.

Согласно исследованию, закон чаще всего нарушают мелкие розничные магазины.

"Доля мелкой розницы в общей массе — более 50 процентов. Из нее 70 процентов точек продают алкоголь без лицензии. Можно смело утверждать, что сегодня мелкая розница — основной канал сбыта контрафактной алкогольной продукции", — пояснил Хамзаев.

По его словам, реже всех закон нарушают крупные магазины. Так, в ходе рейдов по крупным несетевым магазинам нарушения выявили в 40 процентах случаев, в крупных сетевых — в 20 процентах.