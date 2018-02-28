Доля "паленого" алкоголя в мелкой рознице достигает 80%, показала проверка

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В 60 российских регионах прошла проверка торговых точек. Сообщается, что 80 процентов алкогольной продукции в мелких магазинах — контрафакт. Об этом RT сообщил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
Активисты проекта провели в феврале более 300 рейдов по крупным и мелким магазинам. Они зафиксировали ряд нарушений: продажа алкоголя в непредусмотренное законом время, отсутствие лицензии и оборот запрещенной продукции, например, алкоэнергетиков.
Согласно исследованию, закон чаще всего нарушают мелкие розничные магазины.
По его словам, реже всех закон нарушают крупные магазины. Так, в ходе рейдов по крупным несетевым магазинам нарушения выявили в 40 процентах случаев, в крупных сетевых — в 20 процентах.