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Общество

В Госдуме предлагают наказывать медсестер, перепутавших новорожденных

08:1328.02.2018
(обновлено: 08:33 28.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме. Архивное фотоНоворожденные в родильном доме. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина (ЕР) сообщила, что начала работу над законопроектом об уголовной ответственности медсестер родильных домов, по неосторожности подменивших детей, поскольку действующее законодательство предусматривает наказание за халатность только для должностных лиц.

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
Челябинский Минздрав прокомментировал иск о перепутанных 30 лет назад детях
Ранее адвокат Игорь Саввин сообщил РИА Новости, что матери двух девочек, появившихся на свет в Пожвинской участковой больнице Пермского края, готовятся подать в суд после того, как выяснили, что их дети были перепутаны в родильном отделении почти 40 лет назад. В качестве ответчиков выступят сама больница, а также региональный и федеральный минздравы, министерство финансов России, правительство Пермского края.

"Ситуация, произошедшая 40 лет назад в больнице Пермского края, вопиющая. Я полностью разделяю негодование матерей, намеренных подать в суд. Но, к сожалению, судебное решение, каким бы оно ни было, принципиально ничего не изменит: 40 лет не вернуть, да и моральный ущерб сможет стать лишь утешением", — заявила РИА Новости Вторыгина.

Парламентарий считает, что необходимо защитить рожениц от подобных ситуаций. По мнению Вторыгиной, сейчас российское законодательство в этой области несовершенно, поскольку к уголовной ответственности, как правило, привлекаются должностные лица, а не медсестры, которые чаще всего виновны в подмене детей.

"В настоящее время российское законодательство в данной области несовершенно, так как предусматривает ответственность за халатность — а это именно халатность — только для должностных лиц, то есть в данном случае для главврача больницы. А медсестры, которые в подобных ситуациях являются истинными виновниками, отделываются легким испугом, так как для них уголовная ответственность не предусмотрена. Именно этот пробел в законодательстве необходимо устранить", — сказала Вторыгина и добавила, что уже ведет работу над соответствующим законопроектом.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает наказание за подмену ребенка, совершенную "из корыстных или иных низменных побуждений", в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 200 тысяч рублей. При этом при замене ребенка в роддоме по неосторожности виновные, "отвечающие требованиям должностного лица", могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье "халатность" или к дисциплинарной ответственности.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Austin.Powers.007
Чужих детей не бывает, за что наказывать, Вы хотели детей, Бог Вам послал, а еще не забудьте про детей из детских домов, им так же необходимы родители, кому этим детям пожаловаться, что про детей детских домов забыли, кому жаловаться, а?!

P.S.: Люди Вы или кто...
08:54
28.02.2018
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