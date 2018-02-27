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Общество

Активнее всех в студенческой олимпиаде "Я – профессионал" участвовали врачи

21:5627.02.2018
(обновлено: 22:50 27.02.2018)
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© Fotolia / rogerphotoВрачиВрачи
© Fotolia / rogerphoto

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Самым массовым направлением среди участников студенческой олимпиады "Я — профессионал" оказалось лечебное дело, на втором и третьем местах — математика и строительство, сообщила руководитель проекта Валерия Касамара на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Самым массовым направлением у нас оказалось лечебное дело, потому что 747 человек участников общего этапа "побили" всех", — сказала Касамара.

По ее словам, второе место с большим отрывом заняла "математика" — по этому направлению в заключительном этапе олимпиады участвовало 331 человек, а в направлении "строительство" — 310. "Я считаю, что это замечательно, что экономисты наконец четвертые, первые — врачи, математики и строители. Это то, о чем мечтали все эти годы", — отметил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Он также обратил внимание на то, что по количеству призеров значительно отстают Северо-Кавказский, Северо-Западный и Дальневосточный федеральный округа. "Мы видим достаточно сильное смещение. Если соотношение Москвы и Центрального федерального округа не вызывает вопросов, то тревожным для нашей страны, я считаю, является результат трех последних федеральных округов… Мне кажется, это сигнал для правительства России и министерства образования и науки. Нам нужны дополнительные усилия государства по развитию высшей школы в этих регионах", — сказал он.

Вторая проблема, по его словам, которую выявила олимпиада, — это распределение дипломантов по направлениям подготовки. Так, по медицине и педагогике участники показали равномерное качество подготовки по стране. Однако огромное доминирование Москвы и Санкт-Петербурга показали направления "Естественные науки", "Экономика, финансы и кредит" и "Дизайн".

По итогам олимпиады более 50 золотых медалистов получат денежные премии: для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч. Победитель имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению. Более 1 тысячи победителей и призеров пройдут стажировки в крупных российских компаниях. Они будут длиться не менее трех месяцев, многие из них будут оплачиваемыми.

Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны. Также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу "Молодые профессионалы", доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.

Как рассказала Касамара, дальнейшее развитие олимпиады организаторы обсудят на форуме "Россия — страна возможностей", который пройдет в марте. По ее словам, к 2020/2021 учебному году планируется увеличить количество направлений олимпиады с 27 до 60, а число участников — с 150 тысяч до 400 тысяч.

"Мы бы хотели в качестве следующего шага создать открытый Клуб финалистов олимпиады по педагогическому направлению, чтобы объединять перспективных молодых педагогов и помогать им в дальнейшем профессиональном развитии. В рамках этого клуба мы планируем предложить стажировку в компании "Просвещение" участникам олимпиады, показавшим наиболее высокие результаты", — сообщил РИА Новости Алексей Шаповалов, вице-президент группы компаний "Просвещение", которая является партнером олимпиады.

Олимпиада "Я — профессионал" проводится по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский Университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

"Я — профессионал" является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Всего на олимпиаду поступило почти 295 тысяч заявок из 46 стран мира.

 

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