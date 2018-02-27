Васильева пообещала пресечь втягивание школьников в политические кампании

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заверила, что ведомство предотвратит все попытки втянуть школьников в политические процессы.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком обратится в Минобрнауки по поводу вовлечения детей в избирательную кампанию. Она уточнила, что материалы по подобным случаям в нескольких регионах будут направлены и в Минобрнауки, и губернаторам соответствующих субъектов РФ. В Минобрнауки в свою очередь пообещали довести до регионов рекомендации Центризбиркома, когда они поступят в министерство.

"Я считаю, что Элла Александровна (Памфилова) абсолютно права. Официально к нам обращение не поступало, но о нем мы уже знаем. Я сразу хочу сказать, что у нас есть 34 статья закона "Об образовании", которая исключает участие наших детей в политических кампаниях. Это обращение абсолютно своевременно. Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя", — сказала Васильева в эфире телеканала "Россия 24".

Министр подчеркнула, что эта статья закона "Об образовании" жестко регламентирует участие детей в политическом поле.

При этом она отметила, что взрослый школьник, конечно, интересуется политическими событиями, однако на него можно повлиять с помощью диалога. "Просто нужно вести очень вдумчивый разговор и просто объяснять", — сказала Васильева.