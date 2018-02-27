Васильева предложила создать единую систему охраны в российских школах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила создать в российских школах единую систему охраны, предполагающую полное техническое оснащение учебных заведений и регулярные проверки.

"Школа должна быть защищена. Мне кажется, что в этой связи должны быть стандарты защищённости — что должно быть минимальным, что должно быть обязательным в этом минимуме, что должно быть максимальным… Это должна быть единая система охраны школы. Это не обсуждается. Это надо сделать", — сказала Васильева в эфире телеканала " Россия 24 ".

Она уточнила, что речь идет о техническом оснащении школы. "Должна быть единая система требований и проверок по отношению к тому, как школа оснащена", — пояснила министр.

В январе произошли два ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали 7 человек). После этого зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила о необходимости передать охрану школ от ЧОПов Росгвардии.