В Московском зоопарке проснулись еноты

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Еноты, живущие в Московском зоопарке, проснулись, несмотря на морозы, сейчас зверьки вполне активны, однако время от времени уходят в домик, чтобы еще поспать, рассказал РИА Новости начальник отдела внешних коммуникаций зоопарка Магомед Саралиев.

"Сейчас еноты вполне активны, они исследуют свой вольер, обнюхивают каждый сугроб, ловко взбираются на дерево. Время от времени они уходят в свой теплый домик, чтобы согреться или еще поспать. Однако холода им совсем не страшны: благодаря густому и длинному меху еноты хорошо переносят низкие температуры. То, что они проснулись в конце февраля, не является аномалией с точки зрения зоологов", — рассказал Саралиев.

По его словам, в этом году еноты погрузились в зимний сон первыми из обитателей Московского зоопарка. Однако их сон отличается от того, в который впадают сурки и медведи: в зимние месяцы еноты просто перестают покидать свое убежище и находятся в полусне.

"Время от времени они могут даже выходить наружу, чтобы проверить, не закончились ли холода, а также чтобы размяться и поиграть. Еще одна уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы. Еноты, подобно медведям, очень чувствительны к переменам температур – именно от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят", — объяснил Саралиев.

Остальные животные, проводящие зиму в спячке, например, гималайский и бурые медведи, сурки, тушканчики и летучие мыши, начнут выходить из спячки в марте, но и их пробуждение зависит от температурного режима.