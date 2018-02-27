Пушкина может попросить проверить данные о "домогательствах" Слуцкого

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина готова направить обращение в комиссию ГД по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны депутата ЛДПР Леонида Слуцкого при условии, что к ней обратятся пострадавшие от его действий девушки.
"Должны быть официальные жалобы или обращения от пострадавших — лично ко мне. Таковы правила", — заявила РИА Новости Пушкина.
На уточняющий вопрос, обратится ли Пушкина в думскую комиссию при наличии жалоб пострадавших от действий Слуцкого девушек, она ответила положительно.
"Но им надо идти в суд, если у них есть доказательства. Вот и проверят, как работают существующие на эту тему статьи", — отметила депутат.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
В ответ на это и. о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.