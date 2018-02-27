Пушкина может попросить проверить данные о "домогательствах" Слуцкого

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина готова направить обращение в комиссию ГД по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны депутата ЛДПР Леонида Слуцкого при условии, что к ней обратятся пострадавшие от его действий девушки.

Ранее пресс-служба предвыборного штаба Ксении Собчак сообщила, что кандидат в президенты России обратилась в комиссию ГД по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны Слуцкого. Председатель комиссии Отари Аршба заявлял РИА Новости, что жалоба комиссией еще не получена.

"Должны быть официальные жалобы или обращения от пострадавших — лично ко мне. Таковы правила", — заявила РИА Новости Пушкина.

На уточняющий вопрос, обратится ли Пушкина в думскую комиссию при наличии жалоб пострадавших от действий Слуцкого девушек, она ответила положительно.

"Но им надо идти в суд, если у них есть доказательства. Вот и проверят, как работают существующие на эту тему статьи", — отметила депутат.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и. о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.