В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Детеныш серого тюленя был спасен в Финском заливе и направлен на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщила РИА новости специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

По ее словам, детеныш серого тюленя стал первым в этом сезоне пациентом центра.

Как рассказала Андриевская, тюлененка нашли на острове Гогланд в Финском заливе. Сообщение об обнаружении тюлененка поступило в центр 26 февраля. Во вторник маленького тюленя вывезли с острова на вертолете.

"Детеныш серого тюленя уже в центре. Ему около 10 дней, вес – около 12 килограммов. Видимо, он по каким-то причинам отбился от самки. Тюлень внешне здоров, у него нет открытых ран, повреждений, но он сильно истощен. Тюлень такого возраста должен весить около 30 килограммов. Он не готов к самостоятельной жизни", — сказала она.

Как отметила Андриевская, реабилитация животного в центре займет около двух месяцев.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.