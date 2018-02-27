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Общество

В московском метро прошел рэп-баттл "поэтов XX века"

17:3027.02.2018
(обновлено: 17:53 27.02.2018)
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© АГН "Москва" / Антон КардашовУчастники поэтического баттла на станции метро Маяковская. 27 февраля 2018Участники поэтического баттла на станции метро Маяковская. 27 февраля 2018
© АГН "Москва" / Антон Кардашов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рэп-баттл "поэтов XX века" прошёл на станции московского метро "Маяковская", в поединке сразились рэп-исполнители и актеры в образах поэтов прошлого столетия, а зрители смогли выбрать нового "короля поэтов".

"Сегодня здесь для наших пассажиров проходит совершенно необычное событие и абсолютно незабываемый подарок. Мы проводим рэп-баттл, и мы рады приветствовать молодых поэтов, молодых музыкантов, которые будут представлять своё творчество", — рассказала замначальника московского метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

© АГН "Москва" / Антон Кардашов Участники поэтического баттла на станции метро "Маяковская". 27 февраля 2018
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Участники поэтического баттла на станции метро "Маяковская". 27 февраля 2018
Словари. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Gräf
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Для проведения баттла на станции метро у бюста Владимира Маяковского установили ринг, на котором молодые рэп-исполнители в образах поэтов Иосифа Бродского, Николая Гумилева, Евгения Евтушенко и Анны Ахматовой сражались в словесной дуэли. Как отметили организаторы акции, каждое выступление было основано на реальных историях и конфликтах поэтов-современников.

Во время акции участники прочли под "бит" стихотворения поэтов и представили собственные рэп-произведения, написанные от лица Бродского, Евтушенко, Ахматовой и Гумилёва. Финалистами баттла стали участники в образах Иосифа Бродского и Николая Гумилёва. Молодые люди исполнили "фристайл" про Иосифа Сталина, по результатам которого лучшим поэтом назвали Гумилева.

"Это нужно потому, что это классный образовательный проект, в конце концов. Огромное количество людей плохо знакомы с литературой и поэзией, а такие мероприятия дают возможность, случайно что-то услышав, узнать впоследствии больше", — рассказал РИА Новости судья баттла, музыкант Noize MC, который также выступил на акции с собственным фристайлом.

© АГН "Москва" / Антон Кардашов Поэтический баттл, основанный на реальных историях и конфликтах поэтов-современников, на станции метро "Маяковская". 27 февраля 2018
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Поэтический баттл, основанный на реальных историях и конфликтах поэтов-современников, на станции метро "Маяковская". 27 февраля 2018

Помимо этого, организаторы акции реконструировали поэтическую "битву" за звание "короля поэтов" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, которая прошла в Политехническом музее ровно 100 лет назад. Актеры, исполнившие роли поэтов, не только озвучили оригинальные стихотворения, но и зачитали друг другу по рэп-куплету. Поединок судили поэтесса Вера Полозкова и музыкант Noize MC.

Несмотря на разделившееся мнение судей, победитель был выбран зрительским голосованием. "Все-таки я считаю, что через век, с небольшим преимуществом, королём поэтов назначается Владимир Владимирович Маяковский", — заключил ведущий баттла, рэпер Лев Киселев.

© АГН "Москва" / Антон КардашовПоэтический баттл на станции метро "Маяковская". 27 февраля 2018
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Поэтический баттл на станции метро "Маяковская". 27 февраля 2018
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