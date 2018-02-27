Зиновьевский клуб предложил установить мемориальную доску дипломату Фалину

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева предложила установить мемориальную доску дипломату и журналисту Валентину Фалину.

Она отметила, что инициатива поступила от самого юного члена Зиновьевского клуба — Ксении Зиновьевой.

"На бывшем здании АПН (Агентство печати "Новости" — ред.), на нынешнем здании МИА "Россия сегодня", на площадке, может быть, один, может, два квадратных метра мы постараемся вместить всю нашу страсть и благодарность Валентину Михайловичу Фалину", — сказала Зиновьева на заседании клубе в МИА "Россия сегодня".

Видный дипломат и журналист, бывший председатель правления агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН. В 1971–1978 годах он был послом СССР в ФРГ.

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева.