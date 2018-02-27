Мацейчук прокомментировал обыски в своей квартире в Мытищах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук прокомментировал в Facebook обыски в своей квартире в Мытищах.

По его словам, оперативные действия связаны со статьей 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Никаких результатов они не принесли, заявил он.

Также он написал, что находится в ОВД и ему грозит либо штраф, либо выдворение из страны.

Мацейчук известен антироссийскими высказываниями — в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат "красными фашистами". Эти слова стали поводом для драки, которую прямо перед камерам устроил российский политолог Руслан Осташко.

Ранее СМИ сообщили о задержании Мацейчука. Осташко при этом заявил радиостанции "Говорит Москва" готовности дать показания по его делу.