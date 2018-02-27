Лыжница Непряева удостоена знака "За заслуги в развитии Тверской области"

Российские спортсменки Юлия Белорукова и Наталья Непряева после финиша спринта среди женщин в финальных соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Российские спортсменки Юлия Белорукова и Наталья Непряева после финиша спринта среди женщин в финальных соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

ТВЕРЬ,27 фев — РИА Новости. Бронзовый призер Зимних Олимпийских игр-2018 лыжница Наталья Непряева удостоена знака "За заслуги в развитии Тверской области", награду ей вручил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства.

Встреча главы региона с призёром Олимпиады-2018, заслуженным мастером спорта России, тверской лыжницей Натальей Непряевой, её родителями и тренерами прошла в правительстве региона во вторник. Воспитанница тверской спортивной школы 17 февраля в составе российской команды завоевала бронзовую медаль в эстафете, придя первой на своём этапе.

"Ваше высокое достижение — это огромный вклад в имидж нашей страны, нашего региона. Это сигнал для жителей Тверской области, что можно и нужно быть успешным благодаря своему труду, пример для всех начинающих спортсменов. Рассчитываю, вы найдёте время, чтобы пообщаться с воспитанниками наших спортивных школ", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Глава региона также наградил Почётным знаком губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" заслуженного тренера России по лыжным гонкам Александра Смирнова, под чьим руководством Непряева занималась в тверской школе высшего спортивного мастерства, а также первого тренера лыжницы — ее маму Ирину Непряеву.

Непряева неоднократно занимала призовые места на российских и международных соревнованиях. Олимпийские игры в Пхёнчхане стали первыми в спортивной карьере тверской лыжницы. Активную подготовку к ним Наталья вела на протяжении последних двух лет.

"Серьёзно и целенаправленно к Олимпиаде я готовилась последние два года, а сейчас испытываю чувство выполненного долга. Внутри нашей команды были тёплые отношения, это сплочённый коллектив. Спортсмены из других стран тоже были доброжелательными, всячески поддерживали", — цитирует пресс-служба Непряеву.

В Тверской области реализуется комплекс мер поддержки спорта высших достижений. В рамках этой программы Наталье Непряевой и Александру Смирнову будут предоставлены субсидии на приобретение жилья на территории региона в размере 2,5 миллиона рублей, а также единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и 225 тысяч рублей, соответственно.

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