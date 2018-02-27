В Москве рассказали о состоянии львенка, которого использовали для съемок

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Двухмесячную львицу, которую нелегально использовали для фотосессий в Москве, могут отдать в зоопарк, сообщил журналистам глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский во вторник.

В понедельник стало известно, что на северо-западе Москвы изъяли львенка, которого использовали для фотосессий без надлежащих документов на животное. Львица была отправлена в центр передержки в Дмитровский район для наблюдения ветеринарами.

"Львица поступила в центр передержки, у нее тоже карантин. Она неплохо питается. К счастью, она не была в удрученном состоянии, состояние нормальное. Я считаю, что через 40 дней карантина мы будем подыскивать "добрые руки", — сказал Кульбачевский, уточнив, что животное могут передать в один из зоопарков.