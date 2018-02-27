Kaspersky выяснил, что пользователи делают с данными бывших возлюбленных

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" выяснила, что пользователи делают с личными цифровыми данными бывших возлюбленных, сообщила пресс-служба компании по итогам проведенного опроса 18 тысяч интернет-пользователей из 18 стран.

"Каждый одиннадцатый (9%) интернет-пользователь в России хранит на устройстве своего партнера какую-либо информацию интимного характера. В случае разрыва отношений каждый шестнадцатый (6%) злоупотребляет этим и из чувства мести обнародует эти конфиденциальные данные. При этом в обоих случаях больше всего "грешат" молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (16% и 9% соответственно)", — говорится в сообщении.

Исследование также показало некоторую разницу в поведении мужчин и женщин в случае, если их отношения с партнером заканчиваются расставанием. Представители сильного пола более склонны делать личную информацию бывшей "второй половинки" общедоступной (9% мужчин против 3% женщин) или тратя ее деньги онлайн (6% против 4% соответственно).

В свою очередь, девушки больше предпочитают шпионить за бывшим партнером в социальных сетях (27% женщин против 18% мужчин). При этом они же гораздо активнее избавляются от прошлых воспоминаний, например, удаляют бывших возлюбленных из друзей в соцсетях (57% женщин против 37% мужчин) и стирают все фотографии и видеозаписи экс-партнера со своих устройств (54% и 41% соответственно).

В целом же даже после разрыва отношений 15% опрошенных россиян продолжают следить за своим партнером, пользуясь тем, что в их распоряжении остались его учетные данные от различных аккаунтов.

"Цифровой мир может быть прекрасным дополнением мира реального, в том числе и для влюбленных пар. Общие фотографии, общие пароли, общие электронные деньги, общие устройства – все это естественно и не вызывает никаких вопросов в счастливых отношениях. Но хэппи-энд бывает не всегда, и если отношения не складываются, то масса личной информации каждого человека в паре может оказаться под угрозой. Так что есть смысл договориться "на берегу" и выяснить, какой цифровой информацией вы готовы делиться с партнером, а какой нет", – отметил руководитель потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрей Мохоля, слова которого приводятся в сообщении.